« D'olives et d'oliviers: tout savoir sur notre arbre d'argent » 40 place de la Libération Maison des Huiles d'olive et Olives de France- Olive & Sens Nyons Drôme

2023-02-03 17:00:00 – 2023-02-03 19:00:00

Maison des Huiles d'olive et Olives de France- Olive & Sens 40 place de la Libération Nyons

Drôme Nyons Conférence par Josiane Ubaud, Linguiste, lexicographe et botaniste Française.

Venez découvrir et en apprendre plus sur l’olivier et profitez d’un moment de convivialité et d’échange autour de ce sujet passionnant ! contact@oliveetsens.fr +33 4 75 26 90 90 https://olive-et-sens.fr/la-maison-des-huiles-dolive-et-olives-de-france-conference/ Maison des Huiles d’olive et Olives de France- Olive & Sens 40 place de la Libération Nyons

