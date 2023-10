Notre vie avec les ondes électromagnétiques DOLE MFR Dole Catégories d’Évènement: Dole

Jura Notre vie avec les ondes électromagnétiques DOLE MFR Dole, 10 novembre 2023, Dole. Notre vie avec les ondes électromagnétiques Vendredi 10 novembre, 20h00 DOLE MFR L’échelon local Nord du Jura propose une soirée d’informations et d’échanges sur ce sujet qui les interpelle.

Christophe BOLARD, responsable régional de l’association P.R.I.A.R.T.E.M. (Pour Rassembler, Informer et Agir sur les Risques liés aux Technologies Electromagnétismes) animera cette conférence vendredi 10 novembre 2023 à 20h30 à la Maison Familiale Rurale de DOLE (17 chemin du Défois). Cette information gratuite est ouverte à tous.

Renseignement et inscription auprès de Séverine RACLOT, animatrice MSA, au 03.84.96.31.26 ou par mail raclot.severine@franchecomte.msa.fr DOLE MFR 17 chemin du Défois Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « mailto:raclot.severine@franchecomte.msa.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Dole, Jura Autres Lieu DOLE MFR Adresse 17 chemin du Défois Ville Dole

