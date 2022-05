Dole les Incontournables

Dole les Incontournables, 11 juillet 2022, . Dole les Incontournables

2022-07-11 – 2022-07-11 Laissez vous conter l'histoire de Dole, ancienne capitale du Comté de Bourgogne. En compagnie d'un Guide-conférencier, partez à la découverte des lieux et monuments emblématiques de cet imposant secteur sauvegardé : Quartier des Tanneurs, Hôtel-Dieu, Collégiale Notre-Dame, cœur de ville… Tombez sous le charme de la ville et saisissez en l'essentiel au gré de cette promenade au cours de laquelle l'histoire de Dole vous sera présentée.

