Jura Celtic Legends Tour 2024 – Tournée LA COMMANDERIE, 10 avril 2024, DOLE. Celtic Legends Tour 2024 – Tournée LA COMMANDERIE. Un spectacle à la date du 2024-04-10 à 20:00 (2024-02-09 au ). Tarif : 40.0 à 49.0 euros. NG PRODUCTIONS (Lic. 3-1001637) presente en accord avec MDB Consulting ce spectacle CELTIC LEGENDS – Tour 2024 Après le succès triomphal de ses tournées françaises en 2019 et 2023, CELTIC LEGENDS sera de retour en 2024 avec un nouveau spectacle et une nouvelle troupe de danseurs qui vous invitera à partager l’histoire du peuple de l’île d’Emeraude. Deux heures de danses chorégraphiées par Jacintha Sharpe sur des rythmes traditionnels interprétés par 5 musiciens hors-pair (Uilleann-pipes, flûte, violon, bodhran, guitares, accordéon,…) sous la direction musicale du renommé Sean Mc Carthy. Un tout nouveau programme musical appuyé par de nouvelles chorégraphies s pour UN TOUT NOUVEAU SHOW 100% LIVERéservation PMR : 03 81 54 20 47 Votre billet est ici LA COMMANDERIE DOLE 2, rue d’Azans Jura 40.0

