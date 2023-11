Covertramp – Hommage à Supertramp La Commanderie, 27 janvier 2024, DOLE.

Covertramp – Hommage à Supertramp La Commanderie. Un spectacle à la date du 2024-01-27 à 20:30 (2023-11-18 au ). Tarif : 29.0 à 45.0 euros.

VERSAILLES PALAIS DES CONGRES (2-1119177) PRESENTE : ce concert. COVERTRAMP, l’hommage à SUPERTRAMP est adoubé par Roger Hodgson et John Helliwell (Ex-Supertramp). Il est réputé être l’un des meilleurs tributes de SUPERTRAMP au monde !Se produisant partout en France, le groupe se compose de 6 musiciens multi-instrumentistes qui reproduisent sans imiter la musique de SUPERTRAMP : – à la note près – 100% live – dans les mêmes tonalités et harmonies vocales. 2 heures de concert retraçant les 5 albums emblématiques ; 2 heures de magie et d’émotion … Tous les tubes qui ont fait la légende de SUPERTRAMP, la mythique formation anglaise des années 1970/80, sont joués lors de ce show à remonter le temps ! School, Dreamer, Breakfast In America, Goodbye Stranger, Take The Long Way Home, ou encore Fool’s Overture, Give a Little Bit, etc… Les musiques de Supertramp sont éternelles et traversent les époques sans prendre une ride. Durée : 2HAccès PMR Arrivée 30 min avant Parking Place d’armes Accès piéton Gare Versailles Château – Rive Gauche Covertramp

Votre billet est ici

La Commanderie DOLE 2, rue d’Azans Jura

29.0

EUR29.0.

