Pour le Meilleur et pour le Pire avec Booder & Rebecca Hampton – Tournée LA COMMANDERIE, 1 décembre 2023, DOLE.

Pour le Meilleur et pour le Pire avec Booder & Rebecca Hampton – Tournée LA COMMANDERIE. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 20:00 (2023-05-13 au ). Tarif : 45.0 à 45.0 euros.

ANIM’15 Productions (54.0054-54.0160), en accord avec LES LUCIOLES PRODUCTION présente ce spectacle. POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE Une comédie de Jean Franco et Benjamin Massard Avec BOODER, Rebecca HAMPTON et quatre comédiens Jeanne est une organisatrice de mariage bienveillante et appliquée, mais bien qu’elle travaille d’arrache-pied, entre l’EHPAD de son père et les études de sa fille, les dettes s’accumulent dangereusement.Prise à la gorge, elle mise beaucoup sur le mariage très chic pour lequel elle et son assistant, le naïf et dévoué Serge, ont été engagés ce samedi. C’est sûr: cette fois, elle va pouvoir solder ses comptes et payer tous ses créanciers!Sauf que toutes les personnes du staff disparaissent mystérieusement, les unes après les autres, mettant la cérémonie en péril…Mais pour Jeanne et Serge, pas question d’abdiquer: ce mariage doit avoir lieu, pour le meilleur… et pour le pire!Réservation PMR : 03 83 19 15 15 Booder, Rebecca Hampton, Pour le Meilleur et pour le Pire Booder, Rebecca Hampton, Pour le Meilleur et pour le Pire

LA COMMANDERIE DOLE 2, rue d’Azans Jura

45.0

EUR45.0.

