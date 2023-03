Dole en toutes lettres Dole Catégories d’Évènement: Dole

Jura

Dole en toutes lettres, 24 juin 2023, Dole . Dole en toutes lettres EUR Fontaine Attiret, rue des Arènes Dole Jura

2023-06-24 – 2023-06-24 Dole

Jura . EUR Et si l’on pouvait lire dans la ville comme dans un livre ouvert? Le temps d’un parcours à travers les rues de Dole, cette balade vous invite à partir en quête des mots, inscriptions, messages et autres fragments de textes que l’Histoire et les histoires ont écrit sur la pierre ou le métal, au détour d’une ruelle, au coin d’une maison, au milieu d’une place. Vous découvrirez ainsi les événements, les personnages ou les époques dont ces vestiges épigraphiques sont les secrets et précieux témoins. Dole

