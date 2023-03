Découvrir la symbolique funéraire du cimetière de Dole Dole Dole Catégories d’Évènement: Dole

Jura Dole . EUR Lieux d’inhumation et de mémoire, les cimetières abritent également un riche patrimoine. Proposée dans le cadre du “Printemps des cimetières”, cette visite vous permettra de découvrir le cimetière Nord de Dole (avenue de Landon) par un circuit conçu autour de la symbolique funéraire. Porteurs de sens tout autant que de mystères, apprenez à décrypter les symboles qui ornent les tombeaux. patrimoine@dole.org Dole

