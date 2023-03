Le Jura de Ferme en Ferme Dole Catégories d’Évènement: Dole

Jura . EUR RDV les 29 et 30 avril de 10h00 à 18h00

34 fermes vous ouvrent gratuitement leurs portes avec au programme visites guidées, dégustations, ventes, animations, restauration gourmande et autres surprises!

De quoi satisfaire tout vos sens et vos papilles pour ce week-end plein de rencontres autour de l'agriculture durable dff.jura@gmail.com +33 3 84 42 85 96 http://www.defermeenferme.com/departement-39-jura?fbclid=IwAR1tAxhvNEcQ9EMjmq0fBnUZm0LRHxzqFWtQNq-IFwtLrI45LfqaUsCVB4o

