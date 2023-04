Cinémusée – Toute la beauté et le sang versé de Laura Poitras 12 Rue du 21 Janvier Dole Catégories d’Évènement: Dole

Jura

Cinémusée – Toute la beauté et le sang versé de Laura Poitras 12 Rue du 21 Janvier, 25 avril 2023, Dole. .

2023-04-25 à ; fin : 2023-04-25 22:00:00. EUR.

12 Rue du 21 Janvier Cinéma Majestic

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-03-30 par COORDINATION JURA

Détails Catégories d’Évènement: Dole, Jura Autres Lieu 12 Rue du 21 Janvier Adresse 12 Rue du 21 Janvier Cinéma Majestic Ville Dole Departement Jura Lieu Ville 12 Rue du 21 Janvier Dole

12 Rue du 21 Janvier Dole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dole/

Cinémusée – Toute la beauté et le sang versé de Laura Poitras 12 Rue du 21 Janvier 2023-04-25 was last modified: by Cinémusée – Toute la beauté et le sang versé de Laura Poitras 12 Rue du 21 Janvier 12 Rue du 21 Janvier 25 avril 2023 12 Rue du 21 Janvier Dole

Dole Jura