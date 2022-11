CAFE APERO PHILO : CHRISTOPHE BOBILLIER AU DETOUR Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

CAFE APERO PHILO : CHRISTOPHE BOBILLIER AU DETOUR, 25 novembre 2022 20:30, Dole. Vendredi 25 novembre, 20h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 CAFE APERO PHILO: Le thème: Le jouer (ce qu’on est prêt à accepter pour jouer ou voir jouer)

Intervenant : Christophe Bobillier (professeur agrégé de philo) AU DETOUR 47 Rue Léon Chifflot, 39100 Dole 39100 Dole Azans Jura

Votre café culture favori à Dole vous attend! Nous vous invitons à déguster nos mets et boissons issus de circuits courts et locaux au détour d’une programmation multiculturelle riche ! vendredi 25 novembre – 20h30 à 23h00

