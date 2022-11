BAUER AU DETOUR, 24 novembre 2022 19:00, Dole.

Jeudi 24 novembre, 19h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

Expo du 17/11 au 24/12

Artiste : Bauer (dessinateur de presse)

Tout petit Bauer dessinait. Sans doute, avant de savoir écrire et peut être avant de savoir parler. Un jour il a croisé des dessinateurs de presse comme Tignous et Blachon qui étaient des grands dessinateurs de presse.

Ils lui ont dit qu’il devrait faire comme eux : quitter son travail sur le champ et dessiner dans la presse.

Alors Bauer s’est mis à dessiner encore plus … Et un jour, c’était fait, il était devenu des leurs… Il y avait Tignous, Blachon et d’autres … et maintenant Bauer. En 1999 l’Huma faisait sa une avec un de ses dessins … puis Marianne, Rue89, Siné Hebdo, Le Progrès de Lyon …Ses dessins se sont mis à faire rire ou sourire les lecteurs de ces publications, à les faire réfléchir, se mettre en colère ou se sentir solidaire de ce que Bauer avait ressenti et rendu de l’actualité.

Quand il ne dessine pas pour gagner sa vie, Bauer dessine…

Il dessine ce qui passe devant ses yeux ou ce qui s’anime dans sa tête… Ce qui l’étonne, ce qui l’émeut…Et c’est comme si son feutre devenait vivant et bougeait tout seul.Sur ces carnets naissent des images au trait … très au trait …Voilà un spectacle de cirque, un concert, un éléphant au Sri Lanka, une rue presque déserte à New York, un paysage de mer ou de montagne en Corse, les visages de ses potes ou ceux des humains qu’il croise au hasard de ses voyages … Des histoires sans paroles, avec beaucoup de détails ou juste quelques lignes, presque des épures…

Des dessins, encore des dessins, toujours des dessins.

Inutile alors de le présenter ou de présenter son exposition.

Il suffit de déambuler un peu … et de regarder.

AU DETOUR 47 Rue Léon Chifflot, 39100 Dole 39100 Dole Azans Jura

Votre café culture favori à Dole vous attend! Nous vous invitons à déguster nos mets et boissons issus de circuits courts et locaux au détour d’une programmation multiculturelle riche !

jeudi 24 novembre – 19h00 à 23h30