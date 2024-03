DOLCE VITA – MARCO ANGIOLONI & L’ENSEMBLE CONTRASTE LE BAL BLOMET Paris, mercredi 8 mai 2024.

Le mercredi 08 mai 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Tarif Réduit : 12 EUR

Tarif Normal : 30 EUR

Dolce Vita, un voyage de rêve dans les chansons célèbres et populaires (1932-1956) entre l’Italie et la France.

Dolce Vita nous transporte entre amour, nostalgie, et rêve de voyage, entre opérette et chanson populaire, sur des airs célèbres, arrangés pour cet enregistrement par Johan Farjot pour l’Ensemble Contraste. Ce voyage intime, amoureux, et joyeux rassemble l’essentiel des goûts de cette époque en partie dominée par l’insouciance et la créativité effrénée. De Bixio à Benatzky, en passant par Lopez et Porter, ce séduisant programme remonte le temps jusqu’à Merrill et Piaf, en réservant de nombreuses surprises pour rêver, chantonner et passer une agréable soirée avec de talentueux musiciens.

Un événement discographique pour les amateurs d’opéra comme de chansons populaires, et pour tous ceux qui souhaitent découvrir et redécouvrir les chansons emblématiques très célèbres de l’Italie et de la France. Vous partirez à Rome, Florence, Naples, Sous le Ciel de Paris et dans les airs jazzy de cette époque ultra-créative.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.billetweb.fr/dolce-vita2

