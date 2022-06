Dolce Vita au château de Lamorlaye Lamorlaye Lamorlaye Catégories d’évènement: Lamorlaye

Oise

Dolce Vita au château de Lamorlaye

13 Rue Michel Bléré Lamorlaye

2022-06-26

Oise Lamorlaye 2 L’association Un peu d’ailleurs a le plaisir de vous informer de son prochain événement Dolce Vita.

Dégustez l’Italie dans un « Voya-Jeu » gourmand!

Exposition d’autos anciennes italiennes par l’AAAL.

Lamorlaye

