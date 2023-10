Repair Café DoLab-DIPLT DoLab – Le Fablab du pays de Dol Dol-de-Bretagne, 20 octobre 2023, Dol-de-Bretagne.

Repair Café DoLab-DIPLT 20 – 22 octobre DoLab – Le Fablab du pays de Dol

Repair’Café exceptionnel au DoLab à l’occasion des Journées Nationales de la Réparation

20, 21 et 22 octobre

Comme à leur habitude, le premier samedi de chaque mois, les Bbénévoles, les répar’acteur du « DoLab, le FabLab du pays de Dol » et de « Des Idées plein la terre » vous aident à réparer vos petits appareils électroménager, aspirateurs, machines à café et autres objets en panne…

Espace Nominoë (1er étage ) 4 place de la Cathédrale (à côté du Cathédraloscope)

Ne jetez plus, venez réparer et boire un café, de 10 à 18 h, prix libres et ouvert à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:30:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00

2023-10-22T10:30:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00