Nantes TNT - Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique, Nantes Dola TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Dola TNT – Terrain Neutre Théâtre, 13 novembre 2021, Nantes. 2021-11-13

Horaire : 19:00 19:45

Gratuit : non 10 € (hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Concert. Dola est un groupe à la croisée des chemins entre pop, soul et jazz. Il est composé d’un contrebassiste, d’un pianiste et d’une chanteuse à la voix ronde, vibrante, avec quelques réminiscences d’Amy Winehouse. Par ses textes, Anna Kuhn vous invitera à partager ses joies, ses peines… Cette jeune chanteuse nantaise nous entraine avec délice dans son univers solaire. Une véritable découverte envoûtante. De et avec Anna Kuhn au chant et compositions, Ewen Cousin au piano et Alexis Biston à la contrebasse. Durée : 45 min. TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu TNT - Terrain Neutre Théâtre Adresse 11 Allée de la Maison Rouge Ville Nantes lieuville TNT - Terrain Neutre Théâtre Nantes