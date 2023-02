Dialogue cosmopolite sur les collections horlogères Lognoné Grande Rue des Stuarts Dol-de-Bretagne Catégories d’Évènement: Dol-de-Bretagne

Dialogue cosmopolite sur les collections horlogères Lognoné Grande Rue des Stuarts, 9 février 2023 15:00, Dol-de-Bretagne. Jeudi 9 février, 15h00 Sur place Inscription gratuite mais obligatoire auprès de la fondation culturelle Théophile Lognoné https://www.facebook.com/profile.php?id=100085297027506

Conférence sciences humaines 121 objets de collection et documents relatifs au savoir-faire de la famille Lognoné et son ancrage dans la cité corsaire et la baie du Mont-Saint-Michel sont conservés au Musée de Bretagne (Les Champs Libres). La quête infinie de précision et l’aspect intangible de la mesure du temps donnent à cette pratique une forte dimension philosophique.

Des horlogers maîtrisant la gravure des platines en laiton ont pu être chargés de la fabrication d’instruments de pointage ou de calcul, comme les équerres à fil à plomb, ou les compas de proportion “de Galilée” permettant toute sorte de calculs et qui comportaient souvent des échelles destinées à un usage en artillerie. Grande Rue des Stuarts Dol-de-Bretagne 35120 Dol-de-Bretagne Ille-et-Vilaine jeudi 9 février – 15h00 à 16h30

