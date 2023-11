Encontrefemèrs 2- rencontres éphémères 2 dojo, Ogeu-les-Bains (64), 9 décembre 2023, .

Encontrefemèrs 2- rencontres éphémères 2 Samedi 9 décembre, 19h00 dojo, Ogeu-les-Bains (64)

Durant la journée : rencontres éphémères.

Les musiciens qui le souhaitent peuvent s’inscrire. Ils formeront alors des groupes éphémères, pour la journée, avec d’autres musiciens avec lesquels ils feront connaissance le matin-même. Ils auront une journée pour enquiller quelques morceaux, puis, le soir, ils se présenteront sur scène pour les interpréter devant le public.

Voici un lien pour les informations complémentaires et les inscirptions.

Le soir :

– concert-bal éphémère (les groupes formés pour la journée se produisent)

– scène ouverte (sur inscription)

– fin de soirée :

– Quimèra (électricotrad chimérique gascon) -> lien soundcloud pour découvrir

– Hirnez (musique bretonne)

dojo, Ogeu-les-Bains (64) 4 rue Laplacette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T19:00:00+01:00 – 2023-12-10T00:30:00+01:00

