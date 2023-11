Judo : Tournoi jeunes d’Amilly au dojo municipal Dojo municipal Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Loiret Judo : Tournoi jeunes d’Amilly au dojo municipal Dojo municipal Amilly, 16 décembre 2023, Amilly. Judo : Tournoi jeunes d’Amilly au dojo municipal Samedi 16 décembre, 09h00 Dojo municipal Venez assister et encourager les jeunes judokas amillois lors du traditionnel Tournoi CERFRANCE ALLIANCE CENTRE au dojo municipal. La précédente édition avait regroupé près de 700 combattants sur la journée. Programme : 9h00 : Catégories Poussins 8/10 ans

11h30 : Catégories Mini-Poussins 6/8 ans

14h00 : Catégories benjamins et minimes Dojo municipal 210 rue de couleuvreux 45200 amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T09:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:30:00+01:00

