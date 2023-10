Le BIG FIGHT jujitsu est de retour au dojo municipal ! Dojo municipal Amilly, 2 décembre 2023, Amilly.

Imaginé par les dirigeants des J3 Sports Amilly Judo Jujitsu, le BIG FIGHT c’est plus qu’une compétition … un véritable show regroupant les meilleurs combattants mondiaux dans une compétition masculine et féminine sans catégorie de poids !

Pour cette 2ème édition, les combattants amillois seront opposés aux combattants venant de France, de Hollande, de Balgique et du Danemark.

La billeterie ouvrira le 2 novembre : plus d’infos à venir

La liste des combattants n’est pas encore définitive mais y figureront :

Pour les J3 Sports Amilly

Yani Benaicha : Champion du Monde 2022 – Champion d’Europe et du Monde U21 2021

Ryan Cherif : Médaillé de Bronze aux championnats du Monde 2022 et 2023 – Triple Champion d’Europe

Mégane Giet : Médaillée européenne 2022 – Double Championne de France

Ils seront opposés à :

Séverine Nebié : Double Championne du Monde – Quadruple Championne d’Europe et vainqueur des Jeux Mondiaux 2017

Boy Vogelzang (Hollande) : Champion du Monde 2023 – Champion d’Europe et vainqueur des Jeux Mondiaux 2017

Rebekka Dahl (Danemark) : Vainqueur des Jeux Mondiaux 2017 et multi-médaillée mondiale

Aafke Van Leeuwen (Hollande) : Quadruple Championne du Monde

Chloé Lalande : Double championne du Monde – Double Championne d’Europe

Farid Ben Ali : Champion du Monde – Champion d’Europe

Abdelatif Chekoudri (Belgique) : Champion du Monde U21 2023

Plus d’autres combattants d’envergure

Retrouvez la soirée en intégralité en deux parties en cliquant sur les liens ci-dessous

Big Fight 2021 – partie 1

Big Fight 2021 – partie 2

Reportage France Judo Big Fight 2021

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T19:00:00+01:00 – 2023-12-02T22:30:00+01:00

