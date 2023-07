Cap 33 : Découvertes gratuites Dojo Levite La Réole, 24 août 2023, La Réole.

La Réole,Gironde

Rendez-vous au dojo lévite de La Réole le jeudi 24 et vendredi 25 août à partir de 18h pour y découvrir les sport de combats:

-Eveil Judo enfant 4-5ans de 18h à 18h45

-Eveil Judo enfant 5-7ans de 19h à 19h45

-Self-défense à 20h.

2023-08-24 fin : 2023-08-24 20:00:00. EUR.

Dojo Levite Levite

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us at the Levite dojo in La Réole on Thursday August 24 and Friday August 25 from 6pm to discover combat sports:

-Eveil Judo for children aged 4-5 from 6pm to 6:45pm

-Children’s Judo 5-7 years old from 7pm to 7:45pm

-Self-defense at 8pm

Únase a nosotros en el dojo Levite de La Réole el jueves 24 y el viernes 25 de agosto a partir de las 18:00 h para descubrir el deporte de combate:

-Judo infantil 4-5 años de 18:00 a 18:45

-Judo infantil 5-7 años de 19:00 a 19:45

-Defensa personal a las 20:00

Wir treffen uns am Donnerstag, den 24. und Freitag, den 25. August ab 18 Uhr im Dojo Levite in La Réole, um den Kampfsport zu entdecken:

-Judo für Kinder von 4-5 Jahren von 18:00 bis 18:45 Uhr

-Judo für Kinder von 5-7 Jahren von 19:00 bis 19:45 Uhr

-Selbstverteidigung um 20 Uhr

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de l’Entre-deux-Mers