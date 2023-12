EVEIL KARATE DO CANOURGUAIS DOJO La Canourgue, 4 novembre 2023, La Canourgue.

La Canourgue Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-04 12:00:00

fin : 2023-11-04 13:00:00

Initiation gratuite à la self-defense féminine avec une professeure diplômée, ceinture noire 4ème dan de karaté. Format ludique et bienveillant, ouvert à toutes les jeunes-filles et femmes (dès 11 ans). Venir en tenue souple. Pas besoin de réserver…..

DOJO Impasse de la Curée

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie



