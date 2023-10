Yoga du rire Dojo Jean Halluin, Rue des Prés Verts, La Ferté-Saint-Aubin, France La Ferté-Saint-Aubin, 19 octobre 2023, La Ferté-Saint-Aubin.

Yoga du rire Jeudi 19 octobre, 17h30 Dojo Jean Halluin, Rue des Prés Verts, La Ferté-Saint-Aubin, France Tarif libre

Rire, c’est bon pour la santé ! Alors rions !

Le yoga du rire est un procédé mis au point par le Dr Kataria en 1995. Aujourd’hui, proposé dans une centaine de pays, il a eu le temps de faire ses preuves.

C’est bien plus qu’un instant de lâcher prise dans ce monde à cent à l’heure, mais le seul moyen de comprendre ses bienfaits est de l’essayer, le ressentir.

Concrètement, comment ça se passe ?

– on commence par quelques échauffements pour mettre le corps en action,

– on enchaîne sur des exercices ludiques accessibles à toustes pour déclencher le rire

– on redescend tranquillement avec une relaxation

– on partage ce qu’on a expérimenté.

Apporter tapis de yoga, plaid et coussin pour la relaxation.

Tu as des questions ? Il a un certain nombre de réponses sur mon site https://fannytalbot.com/yoga-du-rire/ mais n’hésite pas à me contacter au besoin !

À partir de septembre, on se retrouve une fois par mois à Orléans (et 1 fois par mois à Orléans) pour partager la joie ! (on peut participer de manière ponctuelle)

Au plaisir de rire ensemble.

Fanny Talbot

