AIKIDO : Strong like a Girl ! Dojo Jean Bégarie Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

AIKIDO : Strong like a Girl ! Dojo Jean Bégarie, 11 mars 2023, Bordeaux. AIKIDO : Strong like a Girl ! 11 et 12 mars Dojo Jean Bégarie

Gratuit. Sur inscription.

Que vous soyez petites ou grandes, jeunes ou moins jeunes, sportives ou pas… Vous êtes fortes ! Dojo Jean Bégarie 76 rue Maurice Druon, 33200 Bordeaux Caudéran Bordeaux 33200 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://forms.office.com/e/UXxwnfwtFu”}] Les 11 et 12 mars, l’Aïkido vous invite à un cours gratuit de 1h30 dédié aux filles et aux femmes à l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes.

L’occasion de mieux se connaitre et d’apprendre à se défendre en utilisant la force de son adversaire.

Envie de vous inscrire ?

Voici le lien pour participer : https://forms.office.com/e/UXxwnfwtFu

Deux séances au choix sont proposées : Samedi 11 mars de 15h à 16h30

Dimanche 12 mars de 10h à 11h30 Ces séances se dérouleront à Dojo de l’Espace Jean Bégarie (Gare de Caudéran-Mérignac, 76 rue Maurice Druon).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T15:00:00+01:00

2023-03-12T11:30:00+01:00 AGJA

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Dojo Jean Bégarie Adresse 76 rue Maurice Druon, 33200 Bordeaux Caudéran Ville Bordeaux lieuville Dojo Jean Bégarie Bordeaux Departement Gironde

Dojo Jean Bégarie Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

AIKIDO : Strong like a Girl ! Dojo Jean Bégarie 2023-03-11 was last modified: by AIKIDO : Strong like a Girl ! Dojo Jean Bégarie Dojo Jean Bégarie 11 mars 2023 bordeaux Dojo Jean Bégarie Bordeaux

Bordeaux Gironde