Entrée libre

Villenave d’Ornon solidaire du AFM Téléthon Dojo Guy et Micheline Attané Espace d’Ornon, route de Léognan, Villenave d’Ornon Villenave d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dojo dédié aux Arts martiaux. Situé dans le Complexe d’Ornon, derrière la piscine olympique. L’USV judo vous propose des démonstrations publiques. La recette de la buvette sera reversée au profit du Téléthon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T10:00:00+01:00

2022-12-03T15:30:00+01:00

