Fête de la science: Présentation des Activités Physiques adaptées Dojo Dunières, 9 octobre 2023, Dunières.

Dunières,Haute-Loire

Présentation des Activités Physiques adaptées (reprise d’activité après diagnostic d’ALD) Démonstration et pratique au Dojo 14h30 à 15h30

Infos et réservation : 07.82.38.70.28 / 06.71.12.68.56 . Gratuit.

2023-10-09

Dojo

Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Presentation of adapted physical activities (resumption of activity after diagnosis of ALD) Demonstration and practice at the Dojo 2:30 pm to 3:30 pm

Info and booking: 07.82.38.70.28 / 06.71.12.68.56 . Free

Presentación de actividades físicas adaptadas (reanudación de la actividad tras el diagnóstico de ALD) Demostración y práctica en el Dojo 14.30 a 15.30 h

Información y reservas: 07.82.38.70.28 / 06.71.12.68.56 . Gratis

Vorstellung von angepassten körperlichen Aktivitäten (Wiederaufnahme von Aktivitäten nach der Diagnose ALD) Demonstration und Praxis im Dojo 14:30 bis 15:30 Uhr

Infos und Reservierung: 07.82.38.70.28 / 06.71.12.68.56 . Kostenlos

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon