Buvette et petite restauration (sur réservation) de 18h à 21h

Concert / Bal de 18h à 20h

Buvette et petite restauration (sur réservation) de 18h à 21h

Entrée : 8€ (+2€ adhésion ponctuelle) Réservation obligatoire : 09 54 59 38 15 ou infodojoeden@gmail.com — BAL O'GADJO – Bal Concert sans Frontière Naviguant sur un flot enivrant de musiques de l'Est, et poussé par un fort vent du Sud, Bal O'Gadjo entraîne dans la danse un public conquis par ses cadences chaleureuses. Depuis 2005 nos 5 musicien.ne.s poursuivent leur travail d'ouverture et de rencontre entre les musiques et chants traditionnels du monde, au fil de 6 albums sans cesse enrichis par le parcours de chacun. Épices d'Orient, fougue balkanique, malt et brumes irlandaises, nous entraînent dans un road music alerte et créatif ! Lucie Gibaux​: Clarinette, Chant Lucile Magnan​: Violoncelle, Chant Fabien Bucher​: Guitare, Mandoline Paul Oliver​: Violon, Mondole Algérien Samuel Wornom​: Derbouka, Doholla, Cajon

Dojo d'Esperaza, Espéraza (11)
Dimanche 26 mars 2023, 18h00

