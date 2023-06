SEANCE DECOUVERTE Dojo d’Escalquens Escalquens Escalquens Catégories d’Évènement: Escalquens

Haute-Garonne SEANCE DECOUVERTE Dojo d’Escalquens Escalquens, 3 juin 2023, Escalquens. SEANCE DECOUVERTE Samedi 3 juin, 16h00 Dojo d’Escalquens Entrée libre, gratuit Le club JJEL vous propose de venir découvrir ses activités :

Judo, Jujitsu, Self défense et Taïso (préparation physique), le samedi 03 juin de 16hrs à 18hrs au dojo d’Escalquens, Espace Berjean, rue des Ecoles. Dojo d’Escalquens Espace Berjean, Chemin des Ecoles, 31750 ESCALQUENS Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

