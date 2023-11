Stage d’Aïkido Dojo des 3 Arches Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Stage d’Aïkido Dojo des 3 Arches Senlis, 24 novembre 2023, Senlis. Stage d’Aïkido 24 – 26 novembre Dojo des 3 Arches 1 cours 40e – 2 cours 50e – 3 cours 55e En Novembre l’ invite 6e dan de l’Aïkikaï de Tokyo pour animer un stage de ( ̂ ‘ ̈ ). Dojo des 3 Arches Avenue Eugène Gazeau, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0608740932 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:00:00+01:00

2023-11-26T10:00:00+01:00 – 2023-11-26T13:00:00+01:00 assetai Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Dojo des 3 Arches Adresse Avenue Eugène Gazeau, 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville Dojo des 3 Arches Senlis latitude longitude 49.206943;2.599925

Dojo des 3 Arches Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/