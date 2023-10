L’Aïkido à Senlis Dojo des 3 Arches Senlis, 6 septembre 2023, Senlis.

L’Aïkido à Senlis 6 – 9 septembre Dojo des 3 Arches sur inscription

#aikido #合気道 L’Aïkido, un art martial japonais, est considéré comme bien plus qu’une simple activité physique. Il incarne une philosophie de vie, une quête de l’harmonie intérieure, et une manière de gérer les différentes situations.

L’Assetai, une association d’Aïkido située à Senlis, est réputée pour la qualité de son enseignement et la rigueur de ses instructeurs. Ces derniers sont tous des pratiquants expérimentés, avec des années d’expérience dans l’Aïkido. Mais ce qui les distingue vraiment, c’est leur passion commune pour cet art martial.

La passion est le moteur de l’apprentissage et de la progression dans n’importe quel domaine, et l’Aïkido ne fait pas exception. Les instructeurs de l’Assetai comprennent cela et s’efforcent de transmettre cette passion à leurs élèves. Ils le font en partageant leurs propres expériences, leurs connaissances et aussi leurs temps car se sont tous des bénévoles.

Lors des cours, les instructeurs de l’Assetai sont animés d’une énergie contagieuse. Leur amour pour l’Aïkido se reflète dans chaque mouvement, chaque technique enseignée. Ils s’investissent pleinement dans l’apprentissage de leurs élèves, les encourageant à se dépasser et à développer leur propre passion pour l’Aïkido et les disciplines comme le bâton long (Bo jutsu) et l’étude du Sabre en bois (Sho chi kubai no ken).

En dehors des cours, les instructeurs de l’Assetai continuent à cultiver leur passion pour cet art martial. Ils participent régulièrement à des stages nationaux et internationaux, des démonstrations et partent régulièrement au Japon pour continuer leur Formation. Ils restent en relation avec leur directeur technique Gérard Blaize 7e dan de l’Aïkikaï de Tokyo, qui leur dispense son enseignement.

L’un des aspects les plus beau de la passion partagée par l’Assetai est qu’elle souhaite crée un groupe qui cherche a étudier au plus prêt la pratique de l’Aïkido du Fondateur Morihei Ueshiba. Les élèves se sentent en relation les uns aux autres et avec les instructeurs, formant ainsi une véritable famille de pratiquants d’Aïkido. Cette communauté encourage l’entraide, le soutien mutuel et la croissance personnelle. C’est une source d’inspiration et de motivation pour tous ceux qui y participent.

Dans cet esprit de partage et de passion, l’Assetai organise régulièrement des événements, où les instructeurs et les élèves peuvent se retrouver et partager leur pratique de l’Aïkido. Ces événements incluent des rencontres entre dojos, des cours spéciaux pour débutants, d’autre pour les plus confirmés, où chacun a l’opportunité d’apprendre et de partager avec d’autres pratiquant(e)s.

Les instructeurs Aïkido de l’Assetai ont la même passion, et ils sont fiers de la transmettre aux élèves. Leur amour pour cet art martial dépasse les barrières linguistiques et culturelles, et il crée une expérience d’apprentissage enrichissante et inspirante pour tous. Que vous soyez débutant(e) ou pratiquant(e)chevronné(e), vous serez accueilli(e) à bras ouverts dans la famille de l’Assetai, où la passion pour l’Aïkido est la clé de la réussite.

Dojo des 3 Arches Avenue Eugène Gazeau, 60300 Senlis

2023-09-06T15:00:00+02:00 – 2023-09-06T21:00:00+02:00

2023-09-09T15:00:00+02:00 – 2023-09-09T19:00:00+02:00

