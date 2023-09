Stage de Qi Gong et de Tai Chi Chuan Dojo de Bettancourt-la-Ferrée Bettancourt-la-Ferrée Catégories d’Évènement: Bettancourt-la-Ferrée

Stage de Qi Gong et de Tai Chi Chuan Dimanche 8 octobre, 09h00 Dojo de Bettancourt-la-Ferrée 35 € le journée, 25 € la demi-journée Stage de Tai Chi Chuan et de Qi Gong avec Yannick Costanza, directeur de l'école ADTAO

Qi Gong des 8 pièces de Brocard

Qi Gong des 8 pièces de Brocard

Tai Chi Chuan : Forme en 8 mouvements et ses applications martiales Dojo de Bettancourt-la-Ferrée 1 rue du Fond des Vaux Bettancourt-la-Ferrée 52100 Haute-Marne Grand Est

2023-10-08T09:00:00+02:00 – 2023-10-08T16:30:00+02:00

