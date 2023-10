Octobre Rose : Body Karaté et Savate Club Nord Bassin Dojo d’Audenge Audenge, 15 octobre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Tout au long du mois d’octobre, les initiatives se multiplient pour sensibiliser la population au cancer du sein et promouvoir le dépistage précoce.

Cette année, les acteurs locaux et associations se mobilisent.

Du samedi 14 au dimanche 22 octobre , retrouvez de nombreuses animations.

Body Karaté et Savate Club Nord Bassin – Le dimanche 15 octobre de 10H à 12H au Dojo d’Audenge

Cours de boxe et Savate

Suivi d’une auberge espagnole

Participation de 5€ minimum / Ouvert à tous.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 12:00:00. .

Dojo d’Audenge

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Throughout the month of October, a host of initiatives are underway to raise awareness of breast cancer and promote early detection.

This year, local actors and associations are mobilizing.

From Saturday October 14 to Sunday October 22, you’ll find a wide range of events.

Body Karaté and Savate Club Nord Bassin – Sunday, October 15 from 10am to 12pm at the Audenge Dojo

Boxing and Savate classes

Followed by a « auberge espagnole

5? minimum / Open to all

Durante todo el mes de octubre, se llevan a cabo numerosas iniciativas para sensibilizar a la población sobre el cáncer de mama y promover la detección precoz.

Este año, los jugadores y las asociaciones locales se movilizan.

Del sábado 14 al domingo 22 de octubre se celebrarán numerosos actos.

Body Karate y Savate Club Nord Bassin – domingo 15 de octubre de 10:00 a 12:00 en el Audenge Dojo

Clases de boxeo y savate

Seguido de una « auberge espagnole

5? mínimo / Abierto a todos

Den ganzen Oktober über gibt es zahlreiche Initiativen, um die Bevölkerung für Brustkrebs zu sensibilisieren und die Früherkennung zu fördern.

In diesem Jahr mobilisieren sich die lokalen Akteure und Vereine.

Von Samstag, den 14. bis Sonntag, den 22. Oktober finden zahlreiche Veranstaltungen statt.

Body Karate und Savate Club Nord Bassin – Sonntag, den 15. Oktober von 10 bis 12 Uhr im Dojo von Audenge

Box- und Savate-Kurse

Anschließend gibt es eine Auberge espagnole

Teilnahmegebühr: mindestens 5 Euro / offen für alle

Mise à jour le 2023-10-04 par OT Coeur Bassin