Démonstration de Judo Dojo Boussac, 8 décembre 2023, Boussac.

Boussac,Creuse

Démonstration de judo au dojo dans le cadre du Téléthon..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 20:30:00. .

Dojo

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Judo demonstration at the dojo as part of the Telethon.

Demostración de judo en el dojo como parte del Teletón.

Judo-Demonstration im Dojo im Rahmen des Telethon.

Mise à jour le 2023-11-16 par Creuse Confluence Tourisme