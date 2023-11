Matinée intensive de méditation le 28 janvier 2024 au Haillan Dojo Bel Air Le Haillan Le Haillan, 28 janvier 2024, Le Haillan.

Matinée intensive de méditation, le 28 janvier 2024 de 8h à 12h, au Dojo Bel-Air du Haillan !

Ouvert à toute personne ayant déjà effectué une initiation à la pratique de la méditation.

Offrez-vous un moment de pause, pour vous ressourcer, pour réviser les fondamentaux de la pratique de la méditation et comment l’intégrer dans votre vie quotidienne.

Vous serez guidé par Nathanael ROUX, qui transmet et enseigne la méditation depuis 2013.

Une participation de 20€ sera demandée, qui sera intégralement reversée à l’association St Vincent de Paul, qui distribue de la nourriture à ceux qui en ont besoin.

Plus d’informations ici :

https://moudure.fr/stages.htm

2024-01-28T08:00:00+01:00 – 2024-01-28T12:00:00+01:00

