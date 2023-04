Matinée de méditation, guidée par Nathanael ROUX Dojo Bel Air Le Haillan Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

Matinée de méditation, guidée par Nathanael ROUX Dojo Bel Air Le Haillan, 25 juin 2023, Le Haillan. Matinée de méditation, guidée par Nathanael ROUX Dimanche 25 juin, 08h00 Dojo Bel Air Le Haillan Inscription obligatoire Le dimanche 25 juin de 8h à 12h, j’ai le grand plaisir d’organiser comme chaque année une matinée de méditation intensive que je guiderais.

Elle est réservée aux personnes ayant déjà une expérience de la méditation.

Nous balayerons tous les enseignements du « Satipatthana sutta », dans la tradition Vipassana laïque, à savoir les 4 façons de pratiquer l’attention.

Elle se déroulera dans le Dojo Bel-Air du Haillan.

Une participation modique de 20€ sera demandée, les fonds collectés seront intégralement reversé à l’association caritative haillanaise St Vincent de Paul, qui distribue de la nourriture aux familles qui en ont besoin.

Pour vous inscrire, contactez moi par email : nathanael.roux@gmail.com

