Doit-on donner son avis sur tout ? Auditorium Rennes, samedi 23 mars 2024.

Sur les réseaux sociaux, au bistrot ou en soirée, s’interroger sur l’actualité fait partie de notre quotidien. Mais face à la libération de la parole et à la culture de l’entre soi, les opinions sont de plus en plus tranchées et la pensée complexe trouve difficilement sa place. Alors, comment partager son avis ? Doit-on le faire ou a-t-on le droit de se taire ? Quelle place pour la nuance et le débat ?

Avec : Jean-Michel Aphatie, éditorialiste chez Quotidien à TMC.

Séverine Falkowicz, psychologue sociale et coautrice de Autour de l’esprit critique : petit guide pour déjouer les manipulations (éd. Eyrolles)

Flora Ghebali, fondatrice de l’entreprise Coalitions, agence d’innovation écologique et sociale. Haroun, humoriste.

Rencontre animée par Joséfa Lopez, journaliste au Monde.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine