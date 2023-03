DOISNEAU SALLE ROBERT DELACAZE BILLERE Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

DOISNEAU SALLE ROBERT DELACAZE, 17 mai 2023, BILLERE. Un spectacle à la date du 2023-05-17 à 20:00 (2023-05-17 au ). Tarif : 11.8 à 11.8 euros. Doisneau, oeil de velours, liberté de fer. Pas question de vous raconter la vie de Doisneau. Ici, c'est l'avis de Doisneau qui nous intéresse. Pas ce que nous pouvons dire de lui mais ce que lui voulait nous dire. Doisneau c'est un regard posé sur le monde, avec juste ce qu'il faut d'implication et de distance. Regard révélé par les milliers de photos qu'il a laissées, bien sûr, mais aussi, c'est moins connu, par ses écrits presque quotidiens. Peu diffusés, rarement édités, souvent restés dans la sphère intime, ils témoignent d'un amour profond pour les femmes et les hommes, ses frères humains, abandonnés au courageux défi de vivre. Parfois désabusé, ce regard, agacé, mais jamais amer et toujours sincère. Derrière ses appareils il a observé son époque, ses époques, et les a vu changer, chaque jour, jusqu'à devenir l'esquisse de celle que nous connaissons aujourd'hui. Au travers de ses mots, ses pensées, ses images, c'est une véritable philosophie, libre et étrangement d'actualité, qu'il nous livre à titre posthume. Un hymne à la liberté individuelle.

