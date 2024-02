DOG’STIVAL Villeneuve-lès-Béziers, samedi 27 avril 2024.

DOG’STIVAL Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Venez découvrir des stands et des professionnel.le.s avec une éthique respectueuses des chiens et de leurs humains durant ce Dog’stival organisé par la Pawsitive School et Humanymo Immobilier. Avec des initiations aux sports canins tout au long de la journée, une tombola avec plein de prix à gagner, et un concert pop rock !

Venez découvrir des stands et des professionnel.le.s avec une éthique respectueuses des chiens et de leurs humains durant ce Dog’stival organisé par la Pawsitive School et Humanymo Immobilier. Avec des initiations aux sports canins tout au long de la journée, une tombola avec plein de prix à gagner, et un concert pop rock ! Amenez votre toutou pour une journée de partage et de découverte ! En plus, tout est prévu pour vos petits compagnons ; deux parcs canins seront accessibles pour qu’ils puissent se défouler et profiter pleinement de cette journée. En dehors de ces zones, ils devront être tenus en laisse.

En soirée, rejoignez la Pawsitive School et Humanymo pour une cause noble où des chiens à la recherche d’une famille seront présentés et peut-être que l’un d’eux touchera votre cœur

Vous aurez la possibilité de soutenir les associations présentes. (Attention, pas d’adoption sur place) 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27 22:00:00

Pont de Caylus

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie pawsitive.school@gmail.com

L’événement DOG’STIVAL Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2024-02-16 par OT BEZIERS MEDITERRANEE