Dogs For Friends • Salammbo • Teenage Bed SUPERSONIC, 5 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 5 novembre 2021

de 19h à 23h

gratuit

DOGS FOR FRIENDS

Une basse, des machines et des guitares. Dogs For Friends c’est Post-Pop. Ça ne veut pas dire grand chose. C’est chialer le sourire aux lèvres, douter vers l’avant. Rider la vie qui pue pour le meilleur et le moins pire.

SALAMMBO

La musique de Salammbô est une poésie fiévreuse et spontanée, à laquelle répond un folk-rock retentissant. La chanson française y est animée par un souffle rock alternatif, porté par le quintet sur scène. De l’intensité sonore jusqu’à la fébrilité intimiste, le groupe fait de chaque émotion un jeu de contrastes et d’harmonies.

TEENAGE BED

Teenage Bed manie le songwriting comme on cisèle un bloc de granite, avec force et habileté. Un art qu’il a su parfaire au cours de plusieurs mois passés aux États-Unis, notam- ment au côté de l’exigeante scène lo-fi de Philadelphie (Alex G, Shelf Life, Yung Sham). Le prolifique Breton d’origine présente déjà un répertoire riche, anglais et français, qui oscille entre maturité folk et nonchalance pop grunge, et, fait clairement écho à un imaginaire nord-américain savamment digéré.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)



Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://fb.me/e/1NXjIWeYy

