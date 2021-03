Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives « Dog’s colourful day » : l’heure du conte en anglais « en ligne » Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Catégorie d’évènement: Quint-Fonsegrives

du lundi 15 mars au vendredi 30 avril

Animée par Sophie, animatrice anglophone, cette nouvelle Heure du conte « en ligne » est tournée autour de l’album : « **Dog’s colourful day** », d’ Emma Todd, l’occasion d’écouter, chanter et jouer, le tout en anglais ! Ces ateliers ludiques se veulent une fenêtre ouverte sur la découverte de la culture anglophone à travers sa littérature jeunesse. Ils favorisent l’écoute de ce vocabulaire étranger, tout en jouant un rôle de transmission, d’éveil sur la curiosité en stimulant la créativité. Pour découvrir l’histoire, il te suffit de cliquer sur la vidéo ci-dessous : [[https://youtu.be/Z8djNz4rkV8](https://youtu.be/Z8djNz4rkV8)](https://youtu.be/Z8djNz4rkV8) Pour découvrir le vocabulaire associé au livre, il te suffit de [cliquer ici](https://mediatheque.quint-fonsegrives.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=754:qdogs-colourful-dayq-l-heure-du-conte-en-anglais-qen-ligneq&catid=12:heure-du-conte&Itemid=33) : Proposé par Sophie, l’animatrice Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives

