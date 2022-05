DOGORA Bruguières, 15 mai 2022, Bruguières.

DOGORA LE BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières

2022-05-15 16:00:00 – 2022-05-15 LE BASCALA 12 Rue de la Briqueterie

Bruguières Haute-Garonne Bruguières

EUR Le Dogorien est la langue inventée – et incompréhensible – d’un pays imaginaire.

Son fort pouvoir émotionnel, chaînon manquant entre la musique pop et la musique classique, a inspiré Patrice Leconte d’en faire un film mémorable.

Le caractère profondément populaire de ces chants dogoriens fait ressurgir des racines communes à tous chanteurs ou musiciens, créant un réel plaisir de chanter dans ce langage imaginaire

Etienne Perruchon a su mettre mettre en valeur le timbre des voix d’enfants et l’émotion qu’elles dégagent.

Dogora est une grande œuvre contemporaine, prétexte artistique pour parler de l’humanité.

Dogora, grande oeuvre d’Etienne Perruchon pour chœur mixte, chœur d’enfants et orchestre symphonique, est une réussite parfaite.

