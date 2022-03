Dôgô Foly Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Dôgô Foly Caen, 18 mars 2022, Caen. Dôgô Foly Salle Agate 7 PLACE CHAMPLAIN Caen

2022-03-18 – 2022-03-18 Salle Agate 7 PLACE CHAMPLAIN

Caen Calvados Dans le cadre du lancement de la saison culturelle de la salle Agate, le groupe musical de world et d’afro beat donnera un concert exceptionnel.

Dôgô Foly groupe de musical World Music/ Afro Beat est composé :Didier Dufour à la kora, sax, djembé et choeur .Fady Mélo à la guitare, djembé et choeur.Anthony Billaud à la basse, pads rythmiques aux pieds et chœur .Drissa Dembélé au balafon, ngoni et chant lead

2€ / gratuit pour les moins de 18 ans

Dans le cadre du lancement de la saison culturelle de la salle Agate, le groupe musical de world et d’afro beat donnera un concert exceptionnel. Dôgô Foly groupe de musical World Music/ Afro Beat est composé : Didier Dufour à la… mjccacsp@wanadoo.fr https://cacsp.jimdo.com/ Dans le cadre du lancement de la saison culturelle de la salle Agate, le groupe musical de world et d’afro beat donnera un concert exceptionnel.

Dôgô Foly groupe de musical World Music/ Afro Beat est composé :Didier Dufour à la kora, sax, djembé et choeur .Fady Mélo à la guitare, djembé et choeur.Anthony Billaud à la basse, pads rythmiques aux pieds et chœur .Drissa Dembélé au balafon, ngoni et chant lead

2€ / gratuit pour les moins de 18 ans

Salle Agate 7 PLACE CHAMPLAIN Caen

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Salle Agate 7 PLACE CHAMPLAIN Ville Caen lieuville Salle Agate 7 PLACE CHAMPLAIN Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Dôgô Foly Caen 2022-03-18 was last modified: by Dôgô Foly Caen Caen 18 mars 2022 caen Calvados

Caen Calvados