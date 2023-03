Réalisation en « live » de notre sac SOLOGNE, Premier Prix du Label Fabriqué à Paris DOGNIN, 1 avril 2023, Paris.

Nous sommes maroquiniers à Paris depuis l’an 2000 et tous nos sacs sont entièrement fabriqués dans notre atelier à la Goutte d’Or. La collection actuelle est d’essence artisanale et l’un des modèles, conçu dans le cadre d’une convention avec le Domaine national de Chambord, a obtenu le Premier Prix du Label Fabriqué à Paris : le SOLOGNE. Il est entièrement réalisé à la main, en dehors des coutures de montage invisibles, et requiert une semaine de travail.

D’un autre côté, nous sommes en phase de lancement d’une nouvelle collection à partir d’un brevet d’invention obtenu pour un procédé de cuir flexible. Il permet de révolutionner la manufacture des sacs et pour cela, nous avons élaboré une machine en collaboration avec la junior entreprise de Centrale Lille, identifié une colle écologique avec la junior entreprise de l’INSA de Lyon.

Le premier prototype de la machine est fabriqué par une startup hébergée au Laboratoire d’Optique d’Orsay, à partir d’une technique de pointe particulièrement économe en consommation d’énergie et de colle. Si on y ajoute le fait que notre procédé permet d’obtenir des volumes inusités et ultra-légers grâce à une consommation de matière réduite au maximum, on peut dire que cette innovation s’inscrit pleinement dans la transition écologique.

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, nous vous proposons la réalisation en « live » de notre sac SOLOGNE, mais à partir de modules réalisés à partir du procédé breveté, réunissant ainsi le meilleur de nos savoir-faire : l’approche artisanale issue de la tradition des métiers d’art et l’innovation résultant d’un long processus de recherche-développement.

DOGNIN 4 rue des Gardes 75018 Paris Paris 75018 Quartier de la Goutte-d’Or Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.dognin.paris »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Luc Valigny