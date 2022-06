Doghouse Rose Marseille 6e Arrondissement, 25 octobre 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Doghouse Rose Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement

2022-10-25 20:30:00

Marseille 6e Arrondissement 13006 Marseille 6e Arrondissement

7 Originaire de Toronto, Doghouse Rose a les deux pieds dans le punk mélodique, le new wave et le rock n roll. Les quatre membres du groupe se rencontrent un peu par hasard après avoir fait leurs classes à droite et à gauche mais très vite, ils développent une connexion unique qui les unira à jamais.



Doghouse Rose a promené son spectacle endiablé et souvent acrobatique à travers le globe, donnant jusqu’à 200 représentations par année ; ce qui explique d’ailleurs leur popularité sans cesse grandissante. Que vous les retrouviez sur la scène d’un festival à capacité maximale ou d’une prison (à sécurité maximale ?), le quatuor vous laissera avec le sourire aux lèvres. Ils ont partagé la scène avec plusieurs groupes de renommée internationale tels que Tiger Army, Supersuckers, The Creepshow, Murder By Death et plusieurs autres.



Enracinée dans la culture DIY, la formation nous racontent des histoires bien personnelles sans trop se prendre au sérieux. La vie c’est fait pour avoir du fun, right ? Leur plus récent album The Harder They Fall est inspiré de leurs plus récentes aventures de tournées. Il parle de persévérance, d’aller au bout de ses rêves et des embûches qu’on traverse pour y arriver. Le son est féroce, les rythmes tonitruants, la voix de Sarah Bett du vrai bonbon et les mélodies vraiment vraiment accrocheuses bref, l’album est un petit bijou.

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement

