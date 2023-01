DOGGO Saint-Berthevin Saint-Berthevin Saint-Berthevin Catégories d’Évènement: Mayenne

DOGGO Saint-Berthevin, 24 février 2023, Saint-Berthevin Saint-Berthevin. DOGGO 11 Rue du Haut Bourg Le Reflet Saint-Berthevin Mayenne Le Reflet 11 Rue du Haut Bourg

2023-02-24 11:00:00 – 2023-02-24

Le Reflet 11 Rue du Haut Bourg

Dans le cadre du Festival Monte Dans L'Bus 2023 : « le festival pour enfants qui rend jaloux les parents ! ». Ce festival se déroule du 21 février au 26 février 2032 dans Laval et son agglomération. Ce spectacle est un ciné-concert humoristique entre l'homme et le chien. Mais au delà de ça, le spectacle abordera aussi des sujets plus profonds sur le monde animal comme l'amitié qui nous lie à eux, ou encore, l'abandon de ces êtres ou la quête d'identité. INFO PRATIQUE :

· Lieu : Le Reflet

· Durée : 45 min

· Tarif unique : 6€

· Public : dès 3 ans Festival Monte Dans L’Bus 2023 | Ciné-concert indie pop par Ellie James Doggo Le Reflet 11 Rue du Haut Bourg Saint-Berthevin

