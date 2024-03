Doggo Paul B Massy, mercredi 3 avril 2024.

Doggo Ciné-concert Mercredi 3 avril, 11h00 Paul B pass famille : 5€ / abonnés/adhérents : 5€ / tarif plein : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T11:00:00+02:00 – 2024-04-03T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-03T11:00:00+02:00 – 2024-04-03T12:00:00+02:00

Doggo met à l’honneur nos compagnons les plus attachants et les plus mignons : les chiens ! Pour ce nouveau ciné-concert, Ellie James, fidèle à son style musical électro-pop à l’esprit doux et plein de fantaisie, signe une bande-son joyeusement mélancolique, cousue sur mesure au synthétiseur et à la harpe électronique. Entre compositions musicales audacieuses, voix et bruitages, l’artiste réalise en direct la bande-son de quatre films animés utilisant différentes techniques d’illustration et d’animation. Ciné-concert pop malicieux, Doggo est un spectacle délicat et réconfortant pour les petits et les grands.

Autour du spectacle :

Atelier parents/enfants

« Petit-déjeuner chiens animés »

Mercredi 3 avril, 10h – à partir de 4 ans (sur réservation)

Faysal Boukari, réalisateur de films d’animation, en partenariat avec CinéMassy

Avant d’assister au ciné-concert « Doggo », venez créer votre propre personnage de chien et participez à une création collective et animée.

Paul B 6 Allée de Québec 91300 MASSY Massy 91300 Essonne Île-de-France 01 69 75 12 80 http://paul-b.fr/ https://www.facebook.com/paulb.lasalle/;https://twitter.com/paulblasalle?lang=fr;https://www.facebook.com/lesprimeursdemassy/ [{« type »: « link », « value »: « https://paul-b.fr/evenements/doggo/ »}] Scène de musiques actuelles implantée à Massy, Paul B présente des concerts tout au long de la saison.

ciné-concert jeune public