Dogfinance Connect Paris Fonctions commerciales en banque et assurance Salon hoche Paris, jeudi 8 février 2024.

Dogfinance Connect Paris Fonctions commerciales en banque et assurance Evènement de recrutement innovant sur les métiers des Fonctions commerciales en banque et assurance. Jeudi 8 février, 17h30 Salon hoche Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-08T17:30:00+01:00 – 2024-02-08T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-08T17:30:00+01:00 – 2024-02-08T21:00:00+01:00

Participez à un évènement de recrutement innovant sur les métiers des Fonctions commerciales en banque et assurance.

Dogfinance organise une grande soirée de recrutement pour des candidats en recherche d’opportunités en finance ou à l’écoute du marché.

Au programme :

Des centaines d’offres d’emploi, de stage et d’alternance en finance

Une table ronde :

18h30-19h30 Marché des entreprises vs Marché des particuliers Métiers, avantages et différences

– Eric Debese Fondateur de Made in courtage

Cocktail dînatoire Champagnes, bar à jus, petits fours

Comment cela se passe ?

Autour d’un cocktail, les échanges vous permettront de découvrir la culture des entreprises et les opportunités qu’ils ont à pourvoir.

Les plus grands acteurs de la finance seront présents et ont de nombreuses offres à pourvoir pour des postes autour des métiers de la Gestion de patrimoine et de la Banque Privée.

Cela regroupe ces divers métiers :

Gestion de patrimoine

Banque privée

Family office

Défiscalisation

Prévoyance

Placement

Conseiller bancaire

Conseiller en assurance

