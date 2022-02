Dog Rising – Clara Furey Théâtre d’Orléans, 4 mars 2022, Orléans.

Dog Rising – Clara Furey

Théâtre d’Orléans, le vendredi 4 mars à 22:00

**La chorégraphe aime se lancer dans ce qu’on pourrait appeler des “expérimentations de danse existentielle”.** [Découvrez le teaser du spectacle](https://www.youtube.com/watch?v=voiCv-zGYic&t=1s) De cette manière, elle explore des paysages intérieurs mystiques pour tenter de trouver la clarté dans la noirceur enveloppante. Au cœur de son approche se retrouvent les notions de vide, d’immobilité, d’absence et de tension. Installations minimalistes et atmosphères intimistes en font sa marque de fabrique. Libérant ainsi l’imaginaire des spectateurs, l’artiste canadienne favorise leur posture contemplative pour laisser diverses formes de communications et d’explorations surgir et se rencontrer. Au summum de sa recherche autour de la tension et de l’immobilité, la pièce _Dog Rising_ est une explosion d’énergie, un déchaînement du corps dans l’espace ! Une seconde performance de Clara Furey est à découvrir à l’occasion du festival, [_When Even The_](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/empty-59.html?article=2445). − **Conception, direction artistique Clara Furey** Chorégraphie Clara Furey en collaboration avec Be Heintzman Hope, Winnie Ho Interprétation Be Heintzman Hope, Brian Mendez, Baco Lepage-Acosta Assistant à la recherche Brian Mendez Répétitrice Lucie Vigneault Composition musicale Tomas Furey Direction technique, conception lumières Karine Gauthier Mots Coral Short Avec le soutien du Centre culturel canadien à Paris − **Vendredi 4 mars** 22h − Salle Vitez Tarif 10€ le spectacle ou 5€ avec “[la Carte](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/la-carte-mode-emploi-59.html?article=2248)”, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 1h15

