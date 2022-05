DOG DAY

2022-05-15 – 2022-05-15 Le dimanche 15 mai 2022 aura lieu la deuxième édition du Dog Day. C’est sur l’Esplanade Lofi, de 10h à 18h, que se déroulera une journée autour du chien à travers les thèmes du bien-être, du plaisir, du travail, de l’éducation et de la défense.

Dans ce village, des professionnels s’occupant de ces « boules de poils » feront partager leurs connaissances et leur passion aux visiteurs.

Le dimanche 15 mai 2022 aura lieu la deuxième édition du Dog Day. C'est sur l'Esplanade Lofi, de 10h à 18h, que se déroulera une journée autour du chien à travers les thèmes du bien-être, du plaisir, du travail, de l'éducation et de la défense.

Dans ce village, des professionnels s'occupant de ces « boules de poils » feront partager leurs connaissances et leur passion aux visiteurs.

info@ville-ouistreham.fr +33 2 31 97 73 25 https://ouistreham-rivabella.fr/

Programme complet à retrouver sur le site de la ville de Ouistreham Riva-Bella.

