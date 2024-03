Dodo Ti Baba Le Mucem Marseille, mercredi 20 mars 2024.

Dodo Ti Baba ♫JEUNE PUBLIC♫ Mercredi 20 mars, 15h00 Le Mucem 8 / 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T15:00:00+01:00 – 2024-03-20T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-20T15:00:00+01:00 – 2024-03-20T16:00:00+01:00

À travers l’histoire de Rita et de son oiseau Piaf, Élodie Milo vous embarque dans une tendre traversée musicale, riche des berceuses qu’elle a glanées aux quatre coins du monde et qu’elle chante depuis plusieurs années à l’oreille d’enfants de tous âges. Élodie les tisse à son récit, au son de ses curieux instruments : tambour-océan, ukulélé, magikebo, looper, ocarina, cachichi…

Par la magie du voyage musical qu’entreprend la petite Rita dans ses rêves, ce spectacle souhaite montrer aux enfants que le moment du « dodo » est une fête, un monde plein de couleurs et de découvertes merveilleuses. Fermez les yeux et laissez-vous bercer en français, en tahitien, en japonais, en yoruba en créole… Bon voyage !

Spectacle musical de 3 mois à 4 ans

Par Élodie Milo

En partenariat avec le festival Babel Minots.

Mercredi 20 mars à 15h et 16h30

Mucem, J4— Auditorium

8/6€

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Mucem 7, promenade Robert Laffont 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.mucem.org/programme/dodo-ti-baba »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

© HAMMAH